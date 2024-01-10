Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Hilfe, die Chinesen kommen

Folge vom 10.01.2024: ATV Die Reportage - Hilfe, die Chinesen kommen

48 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6

Hilfe, die Chinesen kommen, so heißt es in manchen Tourismusregionen Österreichs. Als Kaiserreich und seit der Sissy Verfilmung ist Österreich ein beliebtes Reiseziel. Mittlerweile nimmt der Tourismus aus Asien eine Dimension an, die jedoch für manche zu viel ist.

