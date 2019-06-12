Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVFolge vom 12.06.2019
Angezogen kann jeder Urlaub machen. Darum zieht es jährlich tausende Österreicher, die ihre nackte Haut in der südlichen Sonne bräunen wollen, in die Ferne. Ob nach Griechenland oder nach Bulgarien - für die Nackerbatzerl gibt es immer ein Plätzchen und etwas zu entdecken. Doch wer nackt ist muss auf seine Habseligkeiten aufpassen. Vor allem wenn er Herr Doser heißt. "ATV - Die Reportage" hat die Nackerbatzerl in ihren Urlaub begleitet.

