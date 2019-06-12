ATV Die Reportage - Nackerpatzerl auf ReisenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 12.06.2019: ATV Die Reportage - Nackerpatzerl auf Reisen
Folge vom 12.06.2019 Ab 6
Angezogen kann jeder Urlaub machen. Darum zieht es jährlich tausende Österreicher, die ihre nackte Haut in der südlichen Sonne bräunen wollen, in die Ferne. Ob nach Griechenland oder nach Bulgarien - für die Nackerbatzerl gibt es immer ein Plätzchen und etwas zu entdecken. Doch wer nackt ist muss auf seine Habseligkeiten aufpassen. Vor allem wenn er Herr Doser heißt. "ATV - Die Reportage" hat die Nackerbatzerl in ihren Urlaub begleitet.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
