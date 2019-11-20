ATV Die Reportage - Phänomen MediashopJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 20.11.2019: ATV Die Reportage - Phänomen Mediashop
48 Min.Folge vom 20.11.2019Ab 6
Der "MediaShop" ist der wohl bekannteste Fernseh-Verkaufskanal Österreichs. Die ATV-Reporter werfen einen Blick hinter die Kulissen des MediaShop Headquarters in Neunkirchen und zeigen verschiedene Prozesse, die ein Produkt durchläuft, bevor es auf den Markt kommt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen