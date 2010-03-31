ATV Die Reportage - VerbrechenspräventionJetzt kostenlos streamen
Folge vom 31.03.2010: ATV Die Reportage - Verbrechensprävention
Im Kampf gegen Verbrechen ist die österreichische Polizei um zahlreiche Maßnahmen bemüht. Aber nicht nur offizielle Organe treten zur Bekämpfung der Kriminalität an, sondern auch Privatpersonen und Sicherheitsfirmen wollen für mehr Sicherheit sorgen. ATV Die Reportage zeigt Initiativen zur Verbrechensprävention und begleitet Menschen im Dienst der Bevölkerung.
