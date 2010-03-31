Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Verbrechensprävention

ATVFolge vom 31.03.2010
ATV Die Reportage - Verbrechensprävention

ATV Die Reportage - VerbrechenspräventionJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 31.03.2010: ATV Die Reportage - Verbrechensprävention

49 Min.Folge vom 31.03.2010Ab 12

Im Kampf gegen Verbrechen ist die österreichische Polizei um zahlreiche Maßnahmen bemüht. Aber nicht nur offizielle Organe treten zur Bekämpfung der Kriminalität an, sondern auch Privatpersonen und Sicherheitsfirmen wollen für mehr Sicherheit sorgen. ATV Die Reportage zeigt Initiativen zur Verbrechensprävention und begleitet Menschen im Dienst der Bevölkerung.

Alle verfügbaren Folgen