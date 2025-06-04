Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutsche sind die beliebtesten Gäste in Österreich. Viele von ihnen kommen zum Skifahren oder Wandern - und das seit Jahren. Gleichzeitig war das Verhältnis zwischen den österreichischen Gastgebern und deutschen Touristen lange Zeit ein tragikomisches. "ATV - Die Reportage" beleuchtet das Miteinander von Österreichern und deutschen Gästen, zwischen Wandernadeln und romantischen Verbindungen.

