ATV Die Reportage
Folge vom 04.06.2025: ATV Die Reportage - Die Saga von den Piefkes
48 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 6
Deutsche sind die beliebtesten Gäste in Österreich. Viele von ihnen kommen zum Skifahren oder Wandern - und das seit Jahren. Gleichzeitig war das Verhältnis zwischen den österreichischen Gastgebern und deutschen Touristen lange Zeit ein tragikomisches. "ATV - Die Reportage" beleuchtet das Miteinander von Österreichern und deutschen Gästen, zwischen Wandernadeln und romantischen Verbindungen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
