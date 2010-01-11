Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Promi-Flohmarkt

ATVFolge vom 11.01.2010
ATV Die Reportage - Promi-Flohmarkt

ATV Die Reportage - Promi-FlohmarktJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 11.01.2010: ATV Die Reportage - Promi-Flohmarkt

48 Min.Folge vom 11.01.2010Ab 6

Prominente können sich oft schwer von ihren Schätzen trennen – und so lagern oft jede Menge unnütze Dinge in den Kellern der Stars. Altwarenhändler durchforsten mit ATV die mehr oder minder wertvollen Kostbarkeiten und versuchen bei den Promis auszumisten. Schließlich sollen die Habseligkeiten am Flohmarkt für einen wohltätigen Zweck verkauft werden. Es wird ein schwieriges Unterfangen für die Altwarenhändler. Denn ein echter Sammler trennt sich nicht gerne von seinen Lieblingsstücken – auch wenn diese schon jahrelang in Kisten verstauben.

Alle verfügbaren Folgen