Folge vom 07.02.2021: ATV Die Reportage - Moderne Sklaverei
50 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 6
Der Handel mit Menschen ist ein schmutziges Geschäft, welches in Europa noch heute aktiv betrieben wird. Auch Österreich gehört zu den Transit- und Zielländern der Menschenhändler. Jedes Jahr werden hier Frauen zur Prostitution gezwungen, viele von ihnen stammen aus Afrika. "ATV - Die Reportage" zeigt, wie mit moderner Sklaverei hierzulande tagtäglich gegen die Menschrechtskonvention verstoßen wird.
