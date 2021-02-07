Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Moderne Sklaverei

Folge vom 07.02.2021
ATV Die Reportage - Moderne Sklaverei

ATV Die Reportage - Moderne Sklaverei

ATV Die Reportage

Folge vom 07.02.2021: ATV Die Reportage - Moderne Sklaverei

50 Min. Ab 6

Der Handel mit Menschen ist ein schmutziges Geschäft, welches in Europa noch heute aktiv betrieben wird. Auch Österreich gehört zu den Transit- und Zielländern der Menschenhändler. Jedes Jahr werden hier Frauen zur Prostitution gezwungen, viele von ihnen stammen aus Afrika. "ATV - Die Reportage" zeigt, wie mit moderner Sklaverei hierzulande tagtäglich gegen die Menschrechtskonvention verstoßen wird.

