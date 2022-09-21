Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

Folge vom 21.09.2022
50 Min. Ab 6

ATV Die Reportage begibt sich auf die blutigen Spuren der Billigfleischproduktion in Österreich, folgt den Akteuren der Fleischindustrie und Tierrechtsaktivisten bis an die Grenzen der Legalität, um der Wahrheit hinter dem System Billigfleisch einen Schritt näher zu kommen.

