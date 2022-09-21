ATV Die Reportage: Weg des BilligfleischsJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 21.09.2022: ATV Die Reportage: Weg des Billigfleischs
50 Min.Folge vom 21.09.2022Ab 6
ATV Die Reportage begibt sich auf die blutigen Spuren der Billigfleischproduktion in Österreich, folgt den Akteuren der Fleischindustrie und Tierrechtsaktivisten bis an die Grenzen der Legalität, um der Wahrheit hinter dem System Billigfleisch einen Schritt näher zu kommen.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen