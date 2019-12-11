ATV Die Reportage - Das Geschäft mit der HeimatJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 11.12.2019: ATV Die Reportage - Das Geschäft mit der Heimat
Folge vom 11.12.2019
Österreich zieht jährlich massenweise Touristen an, die die Kassen in den einzelnen Regionen des Landes ordentlich klingeln lassen. Auch so mancher Einheimischer wittert dadurch das große Geld und entwickelt zum Teil abenteuerliche Geschäftsideen. "ATV - Die Reportage" hat einige Fallbeispiele gesammelt und geht der Tourismusabzocke auf den Grund.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
