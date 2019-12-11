Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Das Geschäft mit der Heimat

ATVFolge vom 11.12.2019
49 Min.Folge vom 11.12.2019Ab 6

Österreich zieht jährlich massenweise Touristen an, die die Kassen in den einzelnen Regionen des Landes ordentlich klingeln lassen. Auch so mancher Einheimischer wittert dadurch das große Geld und entwickelt zum Teil abenteuerliche Geschäftsideen. "ATV - Die Reportage" hat einige Fallbeispiele gesammelt und geht der Tourismusabzocke auf den Grund.

