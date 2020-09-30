ATV Die Reportage - Querulanten und AlpenrebellenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.09.2020: ATV Die Reportage - Querulanten und Alpenrebellen
50 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 6
Sei es der Fleischkonsum in der Bevölkerung oder die österreichische Politik. Sie sagen so ziemlich allem den Kampf an: Querulanten und Alpenrebellen. Konsequenzen wie Gefängnisstrafen nehmen sie dabei willig in Kauf. Was steckt dahinter? Ein ehrlicher Kampf für die eigene Überzeugung oder einfach nur Show?
