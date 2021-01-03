ATV Die Reportage - Silvester wie damalsJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 03.01.2021: ATV Die Reportage - Silvester wie damals
49 Min.Folge vom 03.01.2021Ab 12
Die einen feiern, die anderen arbeiten. "ATV-Die Reportage" zeigt, wie die Österreicher Silvester verbringen. Während das Wiener Showgirl Jasmin sich auf den lukrativsten Auftritt des Jahres vorbereitet, verbringt Baronin Claudia Boyneburg Lengsfeld auf der Brandenburg eine stilvolle, aber ausgelassene Zeit mit ihren adeligen Freunden. Auch im Kärntner V-Club ist das Stimmungsbarometer hoch. Hier tritt in der Nacht das bekannteste Michael-Jackson Double auf.
