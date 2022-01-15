Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Kiffer - von CBD und THC

ATVFolge vom 15.01.2022
ATV Die Reportage - Kiffer - von CBD und THC

ATV Die Reportage - Kiffer - von CBD und THCJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 15.01.2022: ATV Die Reportage - Kiffer - von CBD und THC

48 Min.Folge vom 15.01.2022Ab 12

Die Freigabe von Cannabis ist bis heute ein heiß diskutiertes Thema. Weltweit geht der Trend eindeutig zur Freigabe des berauschenden Krautes in Österreich ist die noch lange kein Thema. ATV Die Reportage begleitet Hanf Mediziner und Konsumenten die auf die Pflanze schwören, besucht CBD Gras Produzenten und Shops. Ist Cannabis mit dem Inhaltsstoff THC und CBD tatsächliche ein harmloses Heilmittel oder doch eine ernstzunehmende Droge?

