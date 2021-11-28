ATV Die Reportage - EssstörungenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 28.11.2021: ATV Die Reportage - Essstörungen
50 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 12
In Österreich waren bisher mindestens zweihunderttausend Menschen schon einmal an einer Essstörung erkrankt. Als Essstörungen gelten die Anorexie (Magersucht), die Bulimie (Ess-Brech-Sucht) und die Binge-Eating-Disorder, bei der man unter regelmäßig auftretenden Essanfällen leidet. In neun von zehn Fällen sind es Frauen, die den verschiedenen Formen der Essstörung zum Opfer fallen. Die Gründe dafür können beispielsweise familiärer und gesellschaftlicher Natur sein, bleiben in vielen Fällen aber völlig verborgen. ATV- Die Reportage" begleitet Menschen, die an Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie leiden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen