Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Essstörungen

ATVFolge vom 28.11.2021
ATV Die Reportage - Essstörungen

ATV Die Reportage - EssstörungenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 28.11.2021: ATV Die Reportage - Essstörungen

50 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 12

In Österreich waren bisher mindestens zweihunderttausend Menschen schon einmal an einer Essstörung erkrankt. Als Essstörungen gelten die Anorexie (Magersucht), die Bulimie (Ess-Brech-Sucht) und die Binge-Eating-Disorder, bei der man unter regelmäßig auftretenden Essanfällen leidet. In neun von zehn Fällen sind es Frauen, die den verschiedenen Formen der Essstörung zum Opfer fallen. Die Gründe dafür können beispielsweise familiärer und gesellschaftlicher Natur sein, bleiben in vielen Fällen aber völlig verborgen. ATV- Die Reportage" begleitet Menschen, die an Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie leiden.

Alle verfügbaren Folgen