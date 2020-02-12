Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Skurrile Stammtische

ATVFolge vom 12.02.2020
ATV Die Reportage - Skurrile Stammtische

ATV Die Reportage - Skurrile StammtischeJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 12.02.2020: ATV Die Reportage - Skurrile Stammtische

51 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 6

Während Diskussionen heute mehrheitlich im Kommentarbereich von Social-Media-Kanälen stattfinden, machen es sich manche zur Aufgabe, die Tradition der Stammtische am Leben zu erhalten. Die Reportage begleitet drei gesellige Runden, die sich regelmäßig treffen, um Außergewöhnliches zu teilen: Den legendären Franz Antel-Stammtisch, den Zauber-Stammtisch des Circus- & Clownmuseums Wien und einen Rattenstammtisch.

Alle verfügbaren Folgen