Folge vom 01.04.2020: ATV Die Reportage - Viva La Vulva - Versteckt, verteufelt und verspottet
50 Min.Folge vom 01.04.2020Ab 12
Wie stehen die Österreicherinnen zu ihrem Intimbereich? Viele Frauen sind mit ihrem weiblichen Geschlechtsorgan unzufrieden und legen sich deshalb sogar unters Messer. Besonders im Internet ist "Pussy-Shaming" weit verbreitet. ATV hat einige Damen zu diesem pikanten Thema befragt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
