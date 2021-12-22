ATV Die Reportage - Unser Heißhunger auf Billigfleisch Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 22.12.2021: ATV Die Reportage - Unser Heißhunger auf Billigfleisch
Jeder Österreicher isst im Durchschnitt mehr als ein Kilo Fleisch pro Woche. Damit rangiert die Alpenrepublik europaweit unter den Top 3 der Fleischkonsumenten. Die Folge daraus: das Fleisch muss auch in Massen produziert werden, um dieser unstillbaren Fleischeslust nachzukommen. Denn um ein Schnitzel auf dem Teller zu haben, muss erst aus einem lebenden Tier Fleisch werden. Doch woher dieses Fleisch kommt und wie das genau von Statten geht, will man lieber nicht so genau wissen. Dass dabei Tiere leiden, das Klima und die eigene Gesundheit geschädigt wird, davor verschließt man zugunsten der Lieblingsspeise nur allzu gerne die Augen. ATV Die Reportage wirft einen Blick hinter die Fassade der Fleischproduktion und geht der Frage nach, wie der Fleischkonsum zum Grenzgang zwischen schlechtem Gewissen und Genussfreudigkeit geworden ist.