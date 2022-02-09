ATV Die Reportage - Besondere SchulenJetzt kostenlos streamen
Über 1,3 Mio Schüler gibt es in Österreich. Die meisten besuchen nach der Volkschule ein Gymnasium oder die Mittelschule. Doch viele wissen ganz genau wohin ihr Weg führen soll. So haben sich Handelsschulen, technische Lehranstalten, Betriebswirtschaftsschulen, Sportschulen und vieles mehr etabliert. Noch dazu bietet die österreichische Schullandschaft auch Internate. Seit der Schulreform unter Maria Theresia 1774 stehen Schülern immer mehr Wege offen. In Österreich besteht zwar eine Schulpflicht, allerdings muss dafür keine Schule besucht werden. Eltern unterrichten so ihre Kinder in den eigenen vier Wänden. Homeschooling wird immer mehr zum Trend. 2300 Schüler werden zu Hause unterreichtet. ATV die Reportage hat drei Schüler in ihrem Schulalltag begleitet.