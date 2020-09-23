Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Buschenschanken und Heurigen

Folge vom 23.09.2020

Der Heurigen und Buschenschanken gehören zu Österreich wie das Wiener Schnitzel, der Prater oder die Würstelbuden. Die Anfänge des gemütlichen Zusammensitzens reichen bis in die Kaiserzeit zurück. Egal ob kleine Buschenschank oder Großheuriger, meistens arbeitet die ganze Familie im Betrieb. "ATV - Die Reportage" liefert einen Einblick in die Heurigenkultur.

