ATV Die Reportage - Buschenschanken und HeurigenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 23.09.2020: ATV Die Reportage - Buschenschanken und Heurigen
48 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 6
Der Heurigen und Buschenschanken gehören zu Österreich wie das Wiener Schnitzel, der Prater oder die Würstelbuden. Die Anfänge des gemütlichen Zusammensitzens reichen bis in die Kaiserzeit zurück. Egal ob kleine Buschenschank oder Großheuriger, meistens arbeitet die ganze Familie im Betrieb. "ATV - Die Reportage" liefert einen Einblick in die Heurigenkultur.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen