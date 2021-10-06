ATV Die Reportage - Ausgebremst - Der Streit um E-ScooterJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 06.10.2021: ATV Die Reportage - Ausgebremst - Der Streit um E-Scooter
50 Min.Folge vom 06.10.2021Ab 6
In Wien flitzen immer mehr E-Scooter durch die Straßen. Die Roller liegen absolut im Trend, sorgen jedoch zunehmend für Ärger. "ATV-Die Reportage" lässt die Befürworter und Gegner, Gewinner und Verlierer des E-Scooter-Business zu Wort kommen.
Produktion:AT, 2005
