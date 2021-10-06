Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Ausgebremst - Der Streit um E-Scooter

ATVFolge vom 06.10.2021
ATV Die Reportage - Ausgebremst - Der Streit um E-Scooter

ATV Die Reportage - Ausgebremst - Der Streit um E-ScooterJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 06.10.2021: ATV Die Reportage - Ausgebremst - Der Streit um E-Scooter

50 Min.Folge vom 06.10.2021Ab 6

In Wien flitzen immer mehr E-Scooter durch die Straßen. Die Roller liegen absolut im Trend, sorgen jedoch zunehmend für Ärger. "ATV-Die Reportage" lässt die Befürworter und Gegner, Gewinner und Verlierer des E-Scooter-Business zu Wort kommen.

