Ein Fetisch kommt selten allein - ATV Die Reportage

Folge vom 21.04.2021

Hochhackige Schuhe, Rollenspiele oder Sextoys - immer mehr Menschen bringen ihre Libido durch Gegenstände oder bestimmte Körperteile auf Hochtouren. Die sexuellen Vorlieben jedes Einzelnen sind dabei sehr vielfältig. "ATV - Die Reportage" zeigt, wie sich Fetische in der Gesellschaft entwickeln und wie diese ausgelebt werden.

