ATV Die Reportage

Folge vom 05.10.2022
46 Min.

Der Flughafen - für die einen ist es der Start in den Urlaub und das Vergnügen, für die anderen ein ganz gewöhnlicher Arbeitsplatz. ATV die Reportage begleitet Polizist:innen, Rettungshubschrauber-Pilot:innen oder Fluglehrer:innen bei ihrer täglichen Arbeit an einem außergewöhnlichen Ort.

