ATV Die Reportage: Leben am Flughafen Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 05.10.2022: ATV Die Reportage: Leben am Flughafen Teil 2
46 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 6
Der Flughafen - für die einen ist es der Start in den Urlaub und das Vergnügen, für die anderen ein ganz gewöhnlicher Arbeitsplatz. ATV die Reportage begleitet Polizist:innen, Rettungshubschrauber-Pilot:innen oder Fluglehrer:innen bei ihrer täglichen Arbeit an einem außergewöhnlichen Ort.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen