Folge vom 07.09.2022
50 Min.
Ab 6

Sie übernehmen Arbeiten, die einigen zuwider wären, und leisten einen großen Beitrag für die Gesellschaft: Kanalarbeiter, die sich hautnah mit dem stinkenden Abwasser der Bevölkerung auseinandersetzen und dafür sorgen, dass die Rohre frei bleiben. Entrümpelungsfirmen, die Messi-Haushalte aufräumen, die an eine Müllhalde erinnern. "ATV - Die Reportage" zeigt die dreckigsten Knochenjobs des Landes und begleitet die heldenhaften Menschen, die sie tagtäglich erledigen.

