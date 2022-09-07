ATV Die Reportage: DrecksjobsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.09.2022: ATV Die Reportage: Drecksjobs
Sie übernehmen Arbeiten, die einigen zuwider wären, und leisten einen großen Beitrag für die Gesellschaft: Kanalarbeiter, die sich hautnah mit dem stinkenden Abwasser der Bevölkerung auseinandersetzen und dafür sorgen, dass die Rohre frei bleiben. Entrümpelungsfirmen, die Messi-Haushalte aufräumen, die an eine Müllhalde erinnern. "ATV - Die Reportage" zeigt die dreckigsten Knochenjobs des Landes und begleitet die heldenhaften Menschen, die sie tagtäglich erledigen.
Produktion:AT, 2005
