ATV Die Reportage

ATV Die Reportage: Von Ängsten und Heilern

Folge vom 14.09.2022
ATV Die Reportage: Von Ängsten und Heilern

ATV Die Reportage: Von Ängsten und HeilernJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 14.09.2022: ATV Die Reportage: Von Ängsten und Heilern

50 Min. Ab 6

Jeder Mensch hat Ängste. Besonders schlimm ist es, wenn diese den Lebensalltag bestimmen. Ramona etwa hat eine Spinnenphobie und verfällt in eine Schockstarre, sobald sie in ihrer Wohnung ein solches Tier erblickt. Bei David sorgt der Stadtverkehr für beklemmende Gefühle und der Musikproduzent traut sich nicht mehr raus vor die Tür. "ATV - Die Reportage" begleitet Angstpatienten in ihrem Alltag und zeigt, wie ihnen geholfen werden kann.

