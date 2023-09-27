ATV Die Reportage: Eng, feucht und dreckigJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 27.09.2023: ATV Die Reportage: Eng, feucht und dreckig
49 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 6
Auch in Österreich ist der nicht ungefährliche Trend der „Lost Places Hunter“ angekommen. Es sind Menschen, die gerne verborgene und verlassene Orte aufsuchen. Jerry und Lu sind die Speerspitze der österreichischen Lost Places Szene, in den sozialen Medien sind die Beiden berühmt – und berüchtigt.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen