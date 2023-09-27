Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage: Eng, feucht und dreckig

Folge vom 27.09.2023
49 Min. Ab 6

Auch in Österreich ist der nicht ungefährliche Trend der „Lost Places Hunter“ angekommen. Es sind Menschen, die gerne verborgene und verlassene Orte aufsuchen. Jerry und Lu sind die Speerspitze der österreichischen Lost Places Szene, in den sozialen Medien sind die Beiden berühmt – und berüchtigt.

