ATV Die Reportage
Folge vom 20.04.2022: ATV Die Reportage: Amateur Erotik - die neuen Legenden Teil 2
48 Min. Ab 16
"ATV - Die Reportage intim" zeigt die österreichische Amateur-Erotik Branche. Der Produzent und Pornodarsteller Peter Spritzmeister gibt einen Einblick hinter die Kulissen seines Filmprojektes, welches gänzlich in der freien Natur stattfinden soll. Die Amateurfilme der "Fruity Fuck Production" dagegen werden im hauseigenen Studio abgedreht. Die Produzenten haben sich auf sogenannte Fruit-Pornos spezialisiert: Erotikfilme, in denen Früchte eine zentrale Rolle spielen.
AT, 2005
