Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Vertreter

ATVFolge vom 13.09.2023
ATV Die Reportage - Vertreter

ATV Die Reportage - VertreterJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 13.09.2023: ATV Die Reportage - Vertreter

50 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 12

Staubsauger, Kosmetikprodukte oder Sexspielzeug - wo Waren, da auch Vertreter, die sie unter die Leute bringen. Rund 19.000 Menschen in Österreich sind im Direktvertrieb beschäftigt. Für den erfolgreichen Verkauf braucht es einen geschickten Umgang mit Menschen und viel Überzeugungskraft, denn am Ende des Tages lebt man von Provisionen.

Alle verfügbaren Folgen