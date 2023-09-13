ATV Die Reportage - VertreterJetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.09.2023: ATV Die Reportage - Vertreter
50 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 12
Staubsauger, Kosmetikprodukte oder Sexspielzeug - wo Waren, da auch Vertreter, die sie unter die Leute bringen. Rund 19.000 Menschen in Österreich sind im Direktvertrieb beschäftigt. Für den erfolgreichen Verkauf braucht es einen geschickten Umgang mit Menschen und viel Überzeugungskraft, denn am Ende des Tages lebt man von Provisionen.
