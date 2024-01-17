Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

Folge vom 17.01.2024
ATV Die Reportage: Theater – Hinter den Kulissen

48 Min. Ab 6

Wenn der Vorhang aufgeht und die Show beginnt, ahnt kaum ein Zuschauer wie viel Vorarbeit nötig ist, damit die Vorstellungen reibungslos über die Bühne gehen. Die Reportage schaut in seiner neuesten Ausgabe hinter die Kulissen der großen Bühnen Österreichs.

