Folge vom 13.12.2010
49 Min. Ab 6

Eine außergewöhnliche Wallfahrt nach Rom: Unter dem Motto "Von Petrus zu Paulus" begleiten 240 Malteser rund 160 Menschen mit Behinderungen in die "ewige Stadt". ATV Die Reportage begleitet diese Menschen auf eine außergewöhnliche Wallfahrt nach Rom.

