ATV Die Reportage - WintercamperJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 28.02.2011: ATV Die Reportage - Wintercamper
48 Min.Folge vom 28.02.2011Ab 6
Der Campingplatz im Zillertal. In den Weihnachtsferien herrscht hier Hochbetrieb und Campingplatzbesitzer Hermann Kröll hat alle Hände voll zu tun. 200 Stellplätze bewirtschaftet der 44jährige, in den nächsten Tagen rechnet er mit rund 600 Wintercampern. Während er und seine beiden Platzwarte Andy und Martin schuften müssen wie zu keiner anderen Saison, wollen die Gäste hier die schönste Zeit des Jahres verbringen. Die meisten sind Deutsche und Holländer. Sie kommen, klar, weil es günstiger ist als im Hotel, aber auch, weil sie mit Leib und Seele Camper sind. Temperaturen von minus 20 Grad in der Nacht schrecken sie nicht, denn tagsüber warten zum Ausgleich 159 Pistenkilometer mit rund 51 Liftanlagen auf die Skiurlauber.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen