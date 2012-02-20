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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - EKO Cobra - das Sonderkommando

ATVFolge vom 20.02.2012
ATV Die Reportage - EKO Cobra - das Sonderkommando

ATV Die Reportage - EKO Cobra - das SonderkommandoJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 20.02.2012: ATV Die Reportage - EKO Cobra - das Sonderkommando

49 Min.Folge vom 20.02.2012Ab 6

Das Einsatzkommando Cobra gilt als eine der besten Polizeisondereinheiten der Welt. Die Kernaufgaben der Cobra umfassen Flugzeugentführungen, Geiselnahmen, Amokläufe, Festnahmen von Gewalttätern, Terrorangriffe und den Personenschutz prominenter Persönlichkeiten. ATV Die Reportage hat das Sonderkommando begleitet.

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