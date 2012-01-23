ATV Die Reportage - Kiffer in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 23.01.2012: ATV Die Reportage - Kiffer in Österreich
Folge vom 23.01.2012
Statistisch gesehen macht jeder fünfte Mitteleuropäer zumindest einmal in seinem Leben Erfahrungen mit Cannabis Produkten. In Österreich unterliegen diese Substanzen dem Suchtmittelgesetz - das heißt der Besitz von Marihuana ist verboten. Davon lassen sich jedoch viele Österreicher nicht abhalten und konsumieren und züchten THC-hältige Pflanzen. ATV Die Reportage hat sich ein Bild der Kiffer-Szene in Österreich gemacht und lässt Befürworter der Legalisierung sowie Gegner im Kampf gegen Rauschmittel zu Wort kommen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
