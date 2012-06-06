ATV Die Reportage - TürsteherJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.06.2012: ATV Die Reportage - Türsteher
Folge vom 06.06.2012
Türsteher werden bezirzt und angepöbelt, umgarnt und beschimpft. Um in die Diskothek oder den Club eingelassen zu werden, müssen die potentiellen Gäste erst am Personal an der Tür vorbeikommen. Und das ist nicht immer einfach. ATV Die Reportage hat Türsteher bei ihrer anstrengenden Arbeit beobachtet.
