Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Werbefahrten

ATVFolge vom 10.09.2012
ATV Die Reportage - Werbefahrten

ATV Die Reportage - WerbefahrtenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 10.09.2012: ATV Die Reportage - Werbefahrten

51 Min.Folge vom 10.09.2012Ab 6

Mit dubiosen Tricks wie Gewinnversprechen versuchen dreiste Verkäufer regelmäßig Menschen überteuerte Gesundheitsprodukte anzudrehen. Die Werbefahrten führen dazu oft ins Ausland, wo verschreckten Pensionisten das Geld aus der Tasche gezogen wird. ATV Die Reportage hat sich mit versteckter Kamera unter die Teilnehmer begeben und nimmt die merkwürdigen Verkaufspraktiken ins Visier.

Alle verfügbaren Folgen