ATV Die Reportage
Folge vom 10.09.2012: ATV Die Reportage - Werbefahrten
51 Min.Folge vom 10.09.2012Ab 6
Mit dubiosen Tricks wie Gewinnversprechen versuchen dreiste Verkäufer regelmäßig Menschen überteuerte Gesundheitsprodukte anzudrehen. Die Werbefahrten führen dazu oft ins Ausland, wo verschreckten Pensionisten das Geld aus der Tasche gezogen wird. ATV Die Reportage hat sich mit versteckter Kamera unter die Teilnehmer begeben und nimmt die merkwürdigen Verkaufspraktiken ins Visier.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
