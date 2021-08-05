Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Dicke Österreicher

Folge vom 05.08.2021
49 Min. Ab 6

Fast 900.000 Menschen sind in Österreich krankhaft übergewichtig. Der letzte Ausweg ist bei vielen nur mehr eine Magenoperation. Viele haben mit dieser chirurgischen Essbremse dutzende Kilos abgenommen. Doch glücklich sind sie dennoch nicht. Denn einerseits tragen sie die überdehnte Haut noch mit sich herum, andererseits haben sie Angst, dass sich der Magen wieder an große Portionen gewöhnt – und sie wieder zunehmen. ATV die Reportage über den etwas anderen Jo-Jo Effekt.

