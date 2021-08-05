ATV Die Reportage - Dicke ÖsterreicherJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 05.08.2021: ATV Die Reportage - Dicke Österreicher
Folge vom 05.08.2021
Fast 900.000 Menschen sind in Österreich krankhaft übergewichtig. Der letzte Ausweg ist bei vielen nur mehr eine Magenoperation. Viele haben mit dieser chirurgischen Essbremse dutzende Kilos abgenommen. Doch glücklich sind sie dennoch nicht. Denn einerseits tragen sie die überdehnte Haut noch mit sich herum, andererseits haben sie Angst, dass sich der Magen wieder an große Portionen gewöhnt – und sie wieder zunehmen. ATV die Reportage über den etwas anderen Jo-Jo Effekt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
