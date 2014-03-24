ATV Die Reportage - TiertransporteJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 24.03.2014: ATV Die Reportage - Tiertransporte
48 Min.Folge vom 24.03.2014Ab 6
Über tausende Kilometer werden Tiere in LKWs oft transportiert - eine Tatsache, gegen die vielen Tierliebhaber lautstark protestieren. Es gibt zwar Schutzbestimmungen, die Tiertransporte regeln - doch werden diese eingehalten? ATV Die Reportage hat sich ein Bild gemacht.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen