ATV Die Reportage - Unterwegs mit den Wiener LinienJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 15.09.2014: ATV Die Reportage - Unterwegs mit den Wiener Linien
50 Min.Folge vom 15.09.2014Ab 6
ATV Die Reportage zeigt jene Menschen, die dafür sorgen dass der öffentliche Verkehr in Wien nicht zum Erliegen kommt und thematisiert die Herausforderungen und Arbeitsfelder – von einer der jüngsten U-Bahnfahrerin, über den Einsatzleiter bei Großevents bis zum "Nightliner".
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Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
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