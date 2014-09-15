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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Unterwegs mit den Wiener Linien

ATVFolge vom 15.09.2014
ATV Die Reportage - Unterwegs mit den Wiener Linien

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ATV Die Reportage

Folge vom 15.09.2014: ATV Die Reportage - Unterwegs mit den Wiener Linien

50 Min.Folge vom 15.09.2014Ab 6

ATV Die Reportage zeigt jene Menschen, die dafür sorgen dass der öffentliche Verkehr in Wien nicht zum Erliegen kommt und thematisiert die Herausforderungen und Arbeitsfelder – von einer der jüngsten U-Bahnfahrerin, über den Einsatzleiter bei Großevents bis zum "Nightliner".

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