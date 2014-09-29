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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Öl im Blut Teil 1

ATVFolge vom 29.09.2014
ATV Die Reportage - Öl im Blut Teil 1

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ATV Die Reportage

Folge vom 29.09.2014: ATV Die Reportage - Öl im Blut Teil 1

48 Min.Folge vom 29.09.2014Ab 6

Diese Menschen haben Öl im Blut. Ob in der Wüste in Pakistan, auf einer Bohrinsel im Schwarzen Meer oder mitten im Weinviertel: Suchen, Finden und Fördern von Öl oder Gas ist die Mission dieser außergewöhnlichen Menschen, die für Österreichs größtes Unternehmen arbeiten. ATV Die Reportage zeigt erstmals im österreichischen TV exklusive Einblicke in das Ölbusiness Made in Austria.

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