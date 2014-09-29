ATV Die Reportage - Öl im Blut Teil 1Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 29.09.2014: ATV Die Reportage - Öl im Blut Teil 1
48 Min.Folge vom 29.09.2014Ab 6
Diese Menschen haben Öl im Blut. Ob in der Wüste in Pakistan, auf einer Bohrinsel im Schwarzen Meer oder mitten im Weinviertel: Suchen, Finden und Fördern von Öl oder Gas ist die Mission dieser außergewöhnlichen Menschen, die für Österreichs größtes Unternehmen arbeiten. ATV Die Reportage zeigt erstmals im österreichischen TV exklusive Einblicke in das Ölbusiness Made in Austria.
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Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2023-2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2024: ATV
Enthält Produktplatzierungen