Folge vom 03.08.2021: ATV Die Reportage - Hobbys der Reichen Teil 2
48 Min. Ab 6
Geld spielt für sie keine Rolle - sie gönnen sich jeden erdenklichen Luxus - die Reichen Österreichs haben das Luxusproblem sich aussuchen zu können, wie sie ihre Zeit verbringen. Ausgefallene Hobbys und teure Reisen stehen regelmäßig am Programm, Champagner und Kaviar auf der Speisekarte. ATV Die Reportage hat vermögende Österreicher im Luxusalltag begleitet.
AT, 2005
6
