ATV Die Reportage - Nacktes Österreich

ATVFolge vom 18.03.2015
49 Min.Folge vom 18.03.2015Ab 6

Ob Nudisten oder FKK-Liebhaber, viele Österreicher lieben es nackt zu sein. Egal ob beim Radfahren, Campen oder Spaziergang - ohne Kleidung fühlen sie sich wohler in ihrer Haut. Dass auch in WGs die Hüllen fallen und Nacktsein ein Kriterium für Wohnungssuchende ist, zeigt ATV Die Reportage.

