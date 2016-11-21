Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 21.11.2016
Folge vom 21.11.2016: ATV Die Reportage - Abgestürzt in Österreich

49 Min. Ab 12

Die Armut unter der Bevölkerung wird immer größer. Schätzungen zufolge leben allein in Wien mehrere hundert Menschen auf der Straße. ATV Die Reportage zeigt das Leben von Obdachlosen und von Menschen, denen es schwer fällt, in der Gesellschaft Fuß zu fassen.

