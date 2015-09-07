Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Schnäppchenjäger im Möbeldiskonter

ATVFolge vom 07.09.2015
ATV Die Reportage - Schnäppchenjäger im Möbeldiskonter

ATV Die Reportage - Schnäppchenjäger im MöbeldiskonterJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 07.09.2015: ATV Die Reportage - Schnäppchenjäger im Möbeldiskonter

48 Min.Folge vom 07.09.2015Ab 6

Schnäppchenjäger kommen auf ihre Kosten wenn es Sonderangebote im Möbeldiskonter gibt! Egal ob es eine neue Küche oder eine Kinderzimmereinrichtung sein soll - ein Möbelkauf will gut überlegt werden und die Verkäufer beraten tatkräftig. Wer die Möbel nicht selbst transportieren will, kann sich die neuen Stücke nach Hause liefern lassen. ATV Die Reportage hat Kunden und Mitarbeiter beim Möbeldiskonter begleitet.

Alle verfügbaren Folgen