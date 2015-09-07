ATV Die Reportage - Schnäppchenjäger im MöbeldiskonterJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 07.09.2015: ATV Die Reportage - Schnäppchenjäger im Möbeldiskonter
48 Min. Folge vom 07.09.2015 Ab 6
Schnäppchenjäger kommen auf ihre Kosten wenn es Sonderangebote im Möbeldiskonter gibt! Egal ob es eine neue Küche oder eine Kinderzimmereinrichtung sein soll - ein Möbelkauf will gut überlegt werden und die Verkäufer beraten tatkräftig. Wer die Möbel nicht selbst transportieren will, kann sich die neuen Stücke nach Hause liefern lassen. ATV Die Reportage hat Kunden und Mitarbeiter beim Möbeldiskonter begleitet.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen