ATV Die Reportage - Das Wiener Wiesn Fest Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 03.11.2014: ATV Die Reportage - Das Wiener Wiesn Fest
49 Min.Folge vom 03.11.2014Ab 6
Das größte Brauchtums- und Volksmusikfest Österreichs, das Wiener Wiesn-Fest, wird heuer bereits zum vierten Mal gefeiert. Bereits mehr als 500.000 Gäste besuchten das Fest in den ersten drei Jahren. Bei Bier und deftiger Kost feiert Herr und Frau Österreicher im zünftigen Dirndl. ATV Die Reportage hat hinter die Kulissen des Mega-Events geblickt und zeigt Herrn und Frau Österreicher beim fröhlichen Feiern.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen