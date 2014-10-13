Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage zeigt Österreicher mit Öl im Blut. Sie arbeiten in der Wüste in Pakistan, auf einer Bohrinsel im Schwarzen Meer oder mitten im Weinviertel: Suchen, Finden und Fördern von Öl oder Gas ist die Mission dieser außergewöhnlichen Menschen, die für die OMV weltweit im Öl-Business tätig sind. Eine spektakuläre Reportageserie von ATV bringt nun das Leben der Österreicher mit Öl im Blut ins heimische TV.

