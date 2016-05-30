Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Geiselnahme

Folge vom 30.05.2016
49 Min. Ab 12

ATV-Die Reportage zeigt spektakuläre Geiselnahmen in Österreich, die das ganze Land tief erschüttert haben. Erstmals werden polizeiinterne Bilder veröffentlicht, die einen tiefen Einblick in das Geschehen Vorort zeigen. Dramatische Momente, die den Opfern von solchen Geiselnahmen auch Jahren danach noch immer nicht aus dem Kopf gehen.

