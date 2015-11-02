Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 02.11.2015
Folge vom 02.11.2015: ATV Die Reportage - Weltkonzern RHI

50 Min. Ab 6

Ohne Feuerfestprodukte könnten Grundstoffe wie Stahl, Aluminium, Glas, Zement und viele andere nicht erzeugt werden. Feuerfeste Materialien sind bei allen industriellen Prozessen mit extrem hohen Temperaturen – über 1.200 Grad Celsius – unverzichtbar. RHI ist bei der Erzeugung hochwertiger Feuerfestmaterialien ein weltweit führendes Unternehmen. ATV Die Reportage hat die Mitarbeiter des österreichischen Feuerfestkonzerns an ihren wichtigsten Standorten begleitet.

