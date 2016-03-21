Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Eine halbe Milliarde Fahrgäste - unterwegs mit den ÖBB

ATVFolge vom 21.03.2016
ATV Die Reportage - Eine halbe Milliarde Fahrgäste - unterwegs mit den ÖBB

ATV Die Reportage - Eine halbe Milliarde Fahrgäste - unterwegs mit den ÖBBJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 21.03.2016: ATV Die Reportage - Eine halbe Milliarde Fahrgäste - unterwegs mit den ÖBB

49 Min.Folge vom 21.03.2016Ab 6

Vom Lokführer, über den Zugführer bis zum Verschubmitarbeiter - ATV Die Reportage hat über mehrere Wochen Mitarbeiter der ÖBB in den verschiedensten Bereichen begleitet und zeigt die Herausforderungen.

Alle verfügbaren Folgen