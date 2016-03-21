ATV Die Reportage - Eine halbe Milliarde Fahrgäste - unterwegs mit den ÖBBJetzt kostenlos streamen
Folge vom 21.03.2016
Vom Lokführer, über den Zugführer bis zum Verschubmitarbeiter - ATV Die Reportage hat über mehrere Wochen Mitarbeiter der ÖBB in den verschiedensten Bereichen begleitet und zeigt die Herausforderungen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
