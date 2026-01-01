Auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi
1 StaffelAb 0
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Auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi
Franziskus von Assisi, einst reicher Kaufmannssohn, wird zum Heiligen und Gründer eines Bettelordens. Peter Beringer erkundet die Orte dieser Wandlung und Menschen, die seine Spiritualität heute leben. Die Weihnachtskrippe verdeutlicht: Franziskus machte Glauben greifbar – schlicht und berührend.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
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