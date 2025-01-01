Auf der Suche nach dem guten Fett
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Auf der Suche nach dem guten Fett
Fett ist heute für die meisten ein Erzfeind. Dabei hätte sich der Mensch ohne diese Energiereserve niemals soweit entwickeln können. Wissenschafterinnen und Wissenschafter zeigen nun, wie wichtig das Fettgewebe im menschlichen Körper eigentlich ist, wie es mit dem Gehirn kommuniziert und sogar unser Verhalten beeinflusst. Fett ist lebenswichtig und wird dennoch immer wieder verteufelt. Neue Forschungsergebnisse helfen, seine Funktion besser zu verstehen und die Fettproduktion zu kontrollieren.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0