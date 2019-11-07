Der Mann, den es nie gabJetzt ohne Werbung streamen
Auf Herz und Nieren
Folge 4: Der Mann, den es nie gab
44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6
Gibt es die wahre Liebe wirklich? Diese Frage stellen sich David und Nina, als ein ungewöhnliches Brautpaar den Weg in die Praxis findet. Denn so verliebt die pummelige Manuela und der feingeistige, aber etwas hölzern wirkende Adrian auch wirken - eigentlich scheinen sie überhaupt nicht zueinander zu passen! Außerdem fallen die beiden andauernd in Ohnmacht! Erst Manuela, dann Adrian, der an ungewöhnlich hohem Blutdruck leidet. Irgendetwas stimmt hier nicht.
Alle Staffeln im Überblick
Auf Herz und Nieren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH