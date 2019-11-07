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Auf Herz und Nieren

Der Mann, den es nie gab

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 07.11.2019
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Folge 4: Der Mann, den es nie gab

44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6

Gibt es die wahre Liebe wirklich? Diese Frage stellen sich David und Nina, als ein ungewöhnliches Brautpaar den Weg in die Praxis findet. Denn so verliebt die pummelige Manuela und der feingeistige, aber etwas hölzern wirkende Adrian auch wirken - eigentlich scheinen sie überhaupt nicht zueinander zu passen! Außerdem fallen die beiden andauernd in Ohnmacht! Erst Manuela, dann Adrian, der an ungewöhnlich hohem Blutdruck leidet. Irgendetwas stimmt hier nicht.

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