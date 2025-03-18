Aufgeblasen und verwässert – der Schmäh mit den FüllstoffenJetzt kostenlos streamen
Aufgeblasen und verwässert – der Schmäh mit den Füllstoffen
Folge 1: Aufgeblasen und verwässert – der Schmäh mit den Füllstoffen
Aufgeblasen und verwässert - oft zahlen wir in den Supermärkten für Dinge, die eigentlich nichts kosten, nämlich für Luft und Wasser. Das beliebte Cremissimo-Eis etwa besteht zu 50% aus Luft. Die macht es zwar cremiger, aber auch teurer als wir denken, denn am Ende zahlen wir den doppelten Preis für den halben Inhalt. Also eher eine Luftnummer, wenn es nach Konsumentenschützern geht. Auch die Fleischindustrie ist buchstäblich mit allen Wassern gewaschen. Denn dort wird das Produktgewicht mit zugesetztem Wasser erhöht - oft über das erlaubte Maß hinaus. In dieser Neuproduktion weiht der Mikrobiologe Fritz Treiber in die Betriebsgeheimnisse der Lebensmittelindustrie ein und zeigt, in welchen Regalen die größten Mogelpackungen stecken. Regie: Martin Grabowski Bildquelle: ORF/TV SALON
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick